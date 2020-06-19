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В УЕФА утвердили процедуру отбора европейских сборных на ЧМ в Катаре

В УЕФА утвердили процедуру отбора европейских сборных на ЧМ в Катаре
12:14 Сегодня Телеграф football.ua
Европейские сборные сразятся за выход на чемпионат мира-2022 в 10 группах: пять групп по шесть команд и еще пять - по пять. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Десять победителей групп выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Оставшиеся три путевки по европейской квоте будут разыграны между 12 командами: 10 тех, которые заняли второе место в отборочных группах, а также двух лучших командах Лиги наций, которые не займут одно из первых двух мест в группе отбора на ЧМ.

Эти 12 команд сыграют в плей-офф: в полуфинале они определят шесть лучших, которые затем в финале разыграют три путевки.

Отборочный турнир запланировали начать в марте 2021 года, а закончить его матчами плей-офф в марте 2022.

На Мундиале Европа будет представлена 13 командами, Африка – 5, Южная Америка и Азия имеют квоту в 4,5 команды (по 4 команды гарантированы и еще одна определится в плей-офф между этими континентами), КОНКАКАФ – 3,5, а Океания – лишь 0,5. Последнюю путевку автоматически получил хозяин чемпионата – Катар. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Дата проведения жеребьевки отбора будет определена позже. При отборе сборные будут сеяны с учетом рейтинга ФИФА, в котором Украина на данный момент занимает 24-е место.

Ранее УЕФА принял ряд решений по еврокубкам.

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Все по теме:

УЕФА, Футбол, ЧМ-2022.

Автор:

Телеграф
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