Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
День в истории: Восемь лет назад Кашшаи не засчитал гол Девича в ворота Англии (Видео)
День в истории: Восемь лет назад Кашшаи не засчитал гол Девича в ворота Англии (Видео)

"В сложившейся ситуации вариант идеальный": Пятов о решение УЕФА по Лиге Европы

"В сложившейся ситуации вариант идеальный": Пятов о решение УЕФА по Лиге Европы
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер
Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал решение УЕФА относительно формата продолжения Лиги Европы 2019/20. Об этом вратарь рассказал в интервью официальному сайту Шахтера.

- Накануне официально утвердили даты возобновления Лиги Европы, турнир будут доигрывать в августе. Это означает, что фактически "Шахтер" останется без перерыва и летнего отпуска. Готовы морально и физически работать без отдыха?

- Думаю, мы уже достаточно отдохнули в течение двух с половиной месяцев. Конечно, непривычно, однако если учитывать тот график, то мы все равно всегда в июле-августе уже начинаем играть. Не вижу здесь большой проблемы. Тем более у нас немало ребят, которые могут заменить любого в команде. Хорошо, что уже есть конкретные даты, футбол оживает и мы возвращаемся к привычному ритму. Дай Бог, чтобы все было хорошо.

- Потенциально ответный матч с "Вольфсбургом" может пройти в Украине. Станет ли это дополнительным преимуществом для "Шахтера"?

- Конечно, даже если поединок без зрителей, то фактор своего поля имеет значение. Пусть не те ощущения и уверенность, которой придают 30-40 тысяч наших болельщиков, но, играя дома, так или иначе понимаем, что следует добиться необходимого результата.

- Что думаешь о формате плей-офф с одной встречи?

- В сложившейся ситуации вариант идеальный. Проводить по два матча в такие сжатые сроки - просто нереально. С условиями согласились клубы, понимали, что иначе никак не получается, поэтому ничего страшного не будет. Такова ситуация, и всем следует из нее выходить.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, Лига Европы, ФК Вольфсбург, Андрей Пятов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наполи начал переговоры о трансфере вингера киевского "Динамо"
02 Ломаченко внезапно опустился в рейтинге лучших боксеров мира
03 Реал разгромил Валенсию и сократил отставание от Барселоны
04 Кроуфорд готовится к легендарному поединку
05 Мораес и Степаненко готовятся сыграть в чемпионском матче против "Александрии"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь