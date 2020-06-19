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Неймар проиграл суд Барселоне и теперь сам должен деньги каталонцам

Неймар проиграл суд Барселоне и теперь сам должен деньги каталонцам
15:48 Сегодня Телеграф ua-football.com
Барселона сообщила, что выиграла дело в суде против своего бывшего форварда Неймара.

Пресс-служба "Барселоны" выпустила заявление, из которого можно понять, что клуб выиграл суд по делу Неймара. Бразилец требовал у каталонцев 43 миллиона евро в качестве компенсации суммы подписного бонуса, который якобы был включен в контракт во время последней пролонгации.

Суд отклонил иск Неймара – сообщается, что теперь сам бразилец должен вернуть клубу почти 7 миллионов евро. Исполнитель и его агенты, естественно, не согласны с подобным вердиктом. "Барселона" продолжит отстаивать свои интересы в случае продолжения разбирательства.

Годовой оклад Неймара в "Пари Сен-Жермен" – 36 миллионов евро.

Ранее игрок ПСЖ Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка в честь дня рождения Неймара, отметив несколько пикантных подробностей.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол.

Автор:

Телеграф
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