Неймар проиграл суд Барселоне и теперь сам должен деньги каталонцам

Барселона сообщила, что выиграла дело в суде против своего бывшего форварда Неймара.

Пресс-служба "Барселоны" выпустила заявление, из которого можно понять, что клуб выиграл суд по делу Неймара. Бразилец требовал у каталонцев 43 миллиона евро в качестве компенсации суммы подписного бонуса, который якобы был включен в контракт во время последней пролонгации.

Суд отклонил иск Неймара – сообщается, что теперь сам бразилец должен вернуть клубу почти 7 миллионов евро. Исполнитель и его агенты, естественно, не согласны с подобным вердиктом. "Барселона" продолжит отстаивать свои интересы в случае продолжения разбирательства.

Годовой оклад Неймара в "Пари Сен-Жермен" – 36 миллионов евро.

Ранее игрок ПСЖ Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка в честь дня рождения Неймара, отметив несколько пикантных подробностей.