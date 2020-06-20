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Главный тренер "Днепра-1" прокомментировал матч с "Ворсклой"

Главный тренер "Днепра-1" прокомментировал матч с "Ворсклой"
00:42 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Дмитрий Михайленко подробно рассказал о поражении в матче с "Ворсклой".

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко подвел итоги матча 27-го тура УПЛ с "Ворсклой" (0:2).

- Нервная игра получилась. Мне кажется, эпизод в начале матча задал ей тон. Судья отменил решение и несколько потерял контроль над игрой, как мне кажется. Если говорить о нашей игре, то, наверное, слабая реализация и отличная игра вратаря "Ворсклы" - ключевые моменты. Мы создавали моменты, их было достаточно, чтобы забить хотя бы один гол, однако не получилось. И мы были уязвимы к быстрым контратакам, особенно во втором тайме. Показательная контратака соперника завершилась ударом. Затем мы имели территориальное преимущество, могли забивать, но не получилось. Хочу поблагодарить ребят за игру, за хорошее движение. Мы пытались победить до самого конца, и я верил в это до финального свистка. К сожалению, не получилось.

- Была ли вынужденной замена Сватка на Лопирьонка?

- Нет, это была запланированная замена. Сваток пропустил длительное время, и мы знали, что он не выдержит всю игру. Нам надо было быстрее двигать мяч, и для этого нужен был свежий Лопиренок.

- Насколько чувствовалось отсутствие в центре поля Вакулки?

- Не могу сказать, что кто-то из игроков центральной оси выпал сегодня. И Когут, и Фран, и Кравченко хорошо сыграли. Хорошо двигались и прессинговали и те, кто вышел на замену. Жаль, что он получил вчера повреждения, но ребята в средней линии сыграли сегодня хорошо.

- Чего не хватило вашей команде для победы?

- Мне кажется, реализации, как я уже сказал выше.

- Насколько на игру повлияло решение судьи поставить, а потом отменить пенальти?

- Вопрос не о самом решении, как мне кажется, ошибочном, а в том, что он потерял нити игры. Занервничал. Он такой живой человек, как и игроки, и тренеры. Сам понял, что, возможно, допустил ошибку. Следствием этого были ошибочные решения. Грубая игра соперника на пустом стадионе была слышимой. Слышны были удары по ногам, но это не каралось. Кое-где он поднял планку грубости - в этом потерял контроль.

Напоминаем, стадион "Ворскла" имени Бутовского принял поединок 26 тура УПЛ с участием полтавского клуба и "Днепр-1".

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УПЛ, Новости футбола, Днепр-1, Дмитрий Михайленко.

Автор:

Телеграф
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