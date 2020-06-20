Трое футболистов "Сент-Этьена" заболели коронавирусом

Трое игроков ФК "Сент-Этьен" заболели коронавирусной инфекцией.

ФК "Сент-Этьен" объявил о результатах тестирования футболистов и работников на COVID-19, передает сайт команды.

Среди игроков трое оказались инфицированными. Сказано, что было проведено 38 дополнительных тестов с сотрудниками. Из них двое также сдали положительный тест.

Эти люди в настоящее время изолированы, находятся дома и получают медицинскую помощь при поддержке "Сент-Этьен". Они пройдут дополнительные обследования в течение 24 часов, как указано в протоколе.

Напомним, что чемпионат Франции был завершен досрочно.