Психологическая обстановка в команде непростая

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Богдан Тимовчак специально для программы #ЗалишайсязФутболом рассказал о ситуации в "Рухе", где в пятницу были обнаружены четыре позитивных теста на COVID-19.

- Сразу четыре игрока "Руха" заболели COVID-19. Речь о враче команды и трех футболистах: двух защитниках и одном хавбеке. В ближайшее время клуб проведет повторное тестирование, чтобы иметь более объективную картину о состоянии инфицированных. К сожалению, ситуация неутешительная. Знаю, что руководство клуба обратилось в ПФЛ и УАФ с просьбой перенести на другой срок матч 20-го тура с "Агробизнесом".

Остальные футболисты в Винниках на самоизоляции, их забрали от своих семей, поскольку игроки переживают. Психологическая обстановка в команде непростая. Ситуация с COVID-19 настораживает всех.

Планы команды? "Рух" готов продолжать чемпионат и бороться за путевку в элитный дивизион. Это факт, - рассказал Богдан Тимовчак.