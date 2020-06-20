Малиновский: На примере Германии мы увидели, что после первого тура много футболистов травмировалось

Украинский хавбек с нетерпением ждет возобновления чемпионата Италии.

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал, как его команда готовится к возобновлению Серии А, а также высказал свое мнение о новом формате Лиги чемпионов, который утвердили на Исполкоме УЕФА.

«Моя подготовка? Я могу сравнить, как было в Шахтере при Луческу. Ребята говорили, что если ты не играешь, то когда ты тренируешься - можешь выйти и готов заменить любого игрока. Те, кто не играют, тренируются больше.

Новый формат Лиги чемпионов? Хочется дойти как можно дальше. Играть против таких команд довольно интересно. Жаль, что мы оказались в такой ситуации, но ничего не поделаешь, нужно выходить и играть.

В первую очередь мы готовимся к чемпионату, поскольку нужно закончить второго августа. Сейчас игры будут проходить очень часто. Тренер очень аккуратно относится к здоровью игроков. Если у кого-то небольшие проблемы - футболист покидает тренировку. На примере Германии мы увидели, что после первого тура много футболистов травмировалось», - рассказал Малиновский.

Ранее сообщалось, что Малиновский травмировался на тренировке «Аталанты».