Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Флорес-младший победил Руиса в главном бою вечера бокса Top Rank (Фото, Видео)
Флорес-младший победил Руиса в главном бою вечера бокса Top Rank (Фото, Видео)

Дочка Пятова сломала руку (Фото)

Дочка Пятова сломала руку (Фото)
Обновлено 13:06 Сегодня Телеграф isport.ua
Пятилетней Майе Пятовой уже сняли гипс.

Жена вратаря Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова, Юлия, рассказала на своей странице в Instagram, что их дочка Майя, которой в сентябре исполнится 6 лет, сломала руку, катаясь на гироскутере.

"Нам сегодня СНЯЛИ ГИПС. И удалили спицы, в живую, без обезболивания (в принципе так это и делается, очень быстро, но совсем НЕ БЕЗБОЛЕЗНЕННО,как обещали..)

Одна из самых красивых пар украинского футбола рассталась (Фото)

И знаете что Майя попросила сразу????ПОКАТАТЬСЯ НА ГИРОСКУТЕРЕ!!!(с которого упала и сломала руку). И как думаете что сделала я? Конечно же разрешила, немного, во дворе, под моим контролем, но разрешила. Что произошло - это случайность и я не хочу, чтоб мой ребёнок жил в страхе!! Она смелая девочка!", - написала Юлия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, Андрей Пятов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не Харьков и не Украина: где Шахтер сыграет с Вольфсбургом
02 Названа предварительная дата следующего поединка Ломаченко
03 Главный тренер "Днепра-1" прокомментировал матч с "Ворсклой"
04 Обошел всех: назван лучший молодой игрок Бундеслиги
05 Барселона потеряла важные очки с Севильей (Обзор матча)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь