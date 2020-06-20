Дочка Пятова сломала руку (Фото)

Пятилетней Майе Пятовой уже сняли гипс.

Жена вратаря Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова, Юлия, рассказала на своей странице в Instagram, что их дочка Майя, которой в сентябре исполнится 6 лет, сломала руку, катаясь на гироскутере.

"Нам сегодня СНЯЛИ ГИПС. И удалили спицы, в живую, без обезболивания (в принципе так это и делается, очень быстро, но совсем НЕ БЕЗБОЛЕЗНЕННО,как обещали..)

И знаете что Майя попросила сразу????ПОКАТАТЬСЯ НА ГИРОСКУТЕРЕ!!!(с которого упала и сломала руку). И как думаете что сделала я? Конечно же разрешила, немного, во дворе, под моим контролем, но разрешила. Что произошло - это случайность и я не хочу, чтоб мой ребёнок жил в страхе!! Она смелая девочка!", - написала Юлия.