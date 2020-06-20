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Моуринью снова пожаловался на "странный" пенальти

Моуринью снова пожаловался на "странный" пенальти
Обновлено 13:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Шпоры вели в счете почти час игрового времени.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью поделился впечатлениями от вчерашней ничьей с Манчестер Юнайтед (1:1).

Для обеих команд матч стал первым с момента приостановки сезона Премьер-лиги в марте.

«Игроки отдались полностью. Харри [Кейн] не играл шесть месяцев, сыграл все 90 минут. Сона не было месяца четыре, Мусса [Сиссоко] — выходят и проводят полный матч», — рассказал Жозе.

«Все прекрасно [себя показали] в старании победить. Очень горжусь ими за период в карантине, за работу, что они проделали. Это не тот результат, которого мы хотели, но он также не убивает наши амбиции и желание бороться до конца».

«Мы были очень хороши, сильны. Соперник начал проводить замены и давить в последние 20 минут. У меня не было в запасе Лукаса [Моуры] и Деле [Алле], поэтому нам было непросто. Мы хотели прессинговать, как делали это в первом тайме. Команда боролась в последние 20 минут. Мы играли очень компактно, и МЮ забил только благодаря очень странному пенальти».

По итогам вчерашнего матча Тоттенхэм остался на восьмом месте в таблице. В случае победы над Брайтоном в 30-м туре его обойдет Арсенал.

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Подопечные Моуриньо следующий матч проведут во вторник, 23 июня, против Вест Хэма.

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Жозе Моуринью, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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