Форвард Динамо может уже не вернуться из Турции

У Динамо может появиться еще один покупатель на Жерсона Родригеша.

Турецкий «Галатасарай», который в ближайшее время намерен ввести режим максимально возможной экономии финансов, прорабатывает варианты по усилению команды в ближайшее трансферное окно.

По имеющейся информации из турецких СМИ, «Галатасарай» обратил внимание на форварда «Анкарагюджю» Жерсона Родригеша, выступающего в Турции на правах аренды из «Динамо».

Отмечается, что Жерсон Родригеш подходит под концепцию покупки футболистов с невысокой стоимостью, которую собирается соблюдать «Галатасарай» в ближайшее время.

Ожидается, что вскоре представители «Галатасарая» выйдут на контакт с «Динамо», чтобы обсудить переход 25-летнего люксембуржца.

Несколько дней назад сообщалось, что интерес к Жерсону Родригешу проявляет «Монако».