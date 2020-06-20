Президент Олимпика прокомментировал процесс слияния с Черноморцем

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин рассказал о своих планах выкупить стадион Черноморец и перевезти донецкую команду в Одессу на постоянной основе. Примечательно, что при этом Олимпик может либо изменить свое название, либо слиться с футбольным клубом Черноморец.

"Этот инвестфонд, который покупает дешево, продает дорого. Мы с ними вроде бы договорились сначала покупать вместе, но на определенном этапе договоренности развалились. Пытаемся сделать то, что не успели сделать тогда. Разговор такой был, но потом что-то пошло не так".

"Одесская общественность поддержала. Они не хотят просто инвесторов, которые просто имели бы отель или бизнес-центр. Теперь ждем подписания контракта. Это должно произойти на днях".

"Допустим, купили стадион, зашли в Одессу. План такой: слияние с Черноморцем, если не возражает собственник команды. Остаться на базе Олимпика в УПЛ, но под брендом, который устраивает одесских болельщиков. Это Черноморец, если договоримся. Если не договоримся — будет третье название".

"На первом этапе может Олимпик остаться. А может это будет сразу Черноморец, а может это и вовсе будет Одесса или Черное море. Лучше всего, конечно, чтобы остался бренд Черноморец", — заявил Гельзин для видеожурнала Yellow на ТК Футбол.

Ранее сообщалось, что Карпаты примут Олимпик в Луцке.