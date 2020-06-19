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Карпаты примут Олимпик в Луцке

Карпаты примут Олимпик в Луцке
16:21 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Карпаты
Матч 27-го тура чемпионата Украины по футбола Карпаты - Олимпик пройдет в Луцке 21 июня. Начало игры в 17:00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт УПЛ.

Изначально Карпаты хотели провести матч на домашнем стадионе во Львове, однако из-за эпидемиологической ситуации во Львовской области поединок был перенесен в другой регион. Одним из вариантов называли стадион имени Банникова в Киеве.

Ранее сообщалось, что по результатам ПЦР-тестов 8 игроков львовских Карпат и 5 сотрудников клуба продолжают находиться на самоизоляции, поскольку у них остаются признаки коронавируса. Трое работников клуба находились в более тяжелом положении на лечении в больнице.

Напомним, из-за вспышки коронавирусной инфекции в клубе Карпаты не смогли сыграть с Мариуполем, Ворсклой и Днепром-1 с момента возобновления чемпионата Украины.

Подопечные Романа Санжара остаются главными аутсайдерами УПЛ, занимая последнее место с 14-ю набранными очками в 23-х матчах. Олимпик занимает третье место в нижней шестерке, набрав 23 очка после 26-ти матчей.

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Все по теме:

Луцк, ФК Олимпик, ФК Карпаты, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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