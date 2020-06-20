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Гвардиола лично провел переговоры с вингером Байера

Гвардиола лично провел переговоры с вингером Байера
15:34 Сегодня Телеграф football.ua
Вингер Байера Леон Бейли в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку и перебраться в английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Express.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола лично провел переговоры с 22-летним ямайским игроком о возможном переезде на Этихад Стэдиум в конце текущего сезона.

"Горожане" уже начали поиски замены на трансферном рынке для Лероя Сане, который не намерен продлевать действующее соглашение с манчестерским клубом и хочет бросить себе новый вызов.

Ранее сообщалось, что Байер требует за Леона Бейли 50 миллионов евро. Его нынешний контракт с "фармацевтами" рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити поборется с Челси за лидера Лестера.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Байер, Футбол, АПЛ, Леон Бэйли.

Автор:

Телеграф
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