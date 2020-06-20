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Битва за "серебро" Бундеслиги РБ Лейпциг - Боруссия Д: составы команд

Битва за "серебро" Бундеслиги РБ Лейпциг - Боруссия Д: составы команд
15:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер
Стали известны стартовые составы команд на поединок 33-го тура чемпионата Германии между РБ Лейпциг и дортмундской Боруссией.

В немецкой Бундеслиге уже известен чемпион. А вот относительно "серебряного" призера подходящего к концу розыгрыша вопрос остается открытым. Окончательную точку в нем может поставить дортмундская Боруссия, но для этого "шмелям" необходимо обыграть РБ Лейпциг на поле соперника.

В решающей встрече "Красные быки" сыграют в достаточно неожиданном стартовом составе. Юлиан Нагельсманн остановил выбор на схеме с тремя центральными защитниками, однако внимания заслуживает факт использования Анхелиньо в центре полузащиты. При этом, пару нападающих составят Вернер и Шик.

"Шмели" ответили на этот шаг выходом юных Джованни Рейны и Матеу Морея на правый фланг, а место среди тройки центральных защитников получил Эмре Джан.

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Хальстенберг, Упамекано — Мукиэле, Анхелиньо, Форсберг, Забитцер — Кампль — Вернер, Шик.

Запасные: Мвого, Чаунер, Конате, Орбан, Айдара, Краус, Адамс, Нкунку, Ольмо.

Боруссия Д: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Джан — Морей, Брандт, Витсель, Геррейру — Азар, Холанд, Рейна.

Запасные: Унбехаун, Балерди, Шульц, Загаду, Рашль, Ренте, Ферай, Фюрих, Санчо.

Матч РБ Лейпциг — Боруссия Д начнется в 16:30 по киевскому времени. 

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Все по теме:

Бундеслига, ФК Боруссия Д, ФК РБ Лейпциг.

Автор:

Телеграф
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