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"Кто не работает с судьями - в еврокубках играть не будет": Кварцяный откровенно рассказа об украинском футболе

"Кто не работает с судьями - в еврокубках играть не будет": Кварцяный откровенно рассказа об украинском футболе
16:01 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный в интервью каналу Вацко Live рассказал о судействе в украинском футболе.

"Мафия бессмертна. Да, я такое говорил. Это был крик души после одного из матчей УПЛ. После этого я пострадал, меня дисквалифицировали на полгода.

Нужно подходить к судьям, чтобы они не мешали играть. Все подходили, и я тоже. Если бы не подходил – играть бы вообще не было смысла.

Сейчас судьи не судят квалифицированно. Судья в УПЛ получает 12000 гривен. Конечно, это мало. Но за этим скрываются другие доходы судей, о которых все знают, и сегодня это продолжается.

Кто не подходит к судьям, тот в еврокубках играть не будет, это 100%. Пусть мне никто из руководителей больших клубов не рассказывает сказки. Сейчас это продолжается, просто не настолько откровенно".

Ранее сообщалось, что диетолог Усика и Ломаченко будет работать с клубом УПЛ.

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Кварцяный, ФК Волынь, Футбол.

Автор:

Телеграф
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