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Лестер в компенсированное время упустил победу над Уотфордом

Лестер в компенсированное время упустил победу над Уотфордом
16:43 Сегодня Телеграф football.ua
Лестер в гостях на последней минуте упустил победу над Уотфордом в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Субботнюю программу АПЛ открывала встреча Уотфорда и Лестера на поле "шершней". Команды не торопились радовать забитыми голами.

Открыть счет удалось лишь в конце поединка, когда точным ударом отметился Бен Чилвелл, однако хозяева успели ответить голом Доусона спустя три минуты и спасли ничью.

Уотфорд - Лестер 1:1

Голы: Доусон, 90+4 — Чилвелл, 90

Уотфорд: Фостер — Фемения (Мариаппа, 77), Кабаселе, Доусон, Масина (Холебас, 88) — Капу (Чалоба, 77), Хьюз — Сарр, Дукуре (Клеверли, 77), Перейра (Уэлбек, 69) — Дини

Лестер: Шмайхель — Джастин, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Олбрайтон (Ихеаначо, 83), Тилеманс (Чаудхери, 76), Мэддисон, Барнс (Грей, 65) — Варди

Предупреждения: Тилеманс

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити поборется с Челси за лидера Лестера.

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Футбол, АПЛ, ФК Уотфорд, ФК Лестер Сити.

Автор:

Телеграф
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