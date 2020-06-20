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Молниеносный проход Бергвейна - в обзоре матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед (Видео)

Молниеносный проход Бергвейна - в обзоре матча Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед (Видео)
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 30-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед.

В матче 30-го тура АПЛ Тоттенхэм сыграл вничью с Манчестер Юнайтед со счетом 1:1. Счет в середине первого тайма открыл вингер Стивен Бергвейн, а "красные дьяволы" отыгрались под конец поединка, когда Бруну Фернандеш реализовал пенальти.

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Бергвейн, 27 — Бруну Фернандеш, 81 (с пенальти).

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Дэвис — Уинкс, Сиссоко — Сон, Ламела (Жедсон Фернандеш, 70), Бергвейн (Ло Чельсо, 70) — Кейн.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф (Матич, 78), Магуайр, Шоу — Фред (Погба, 63), Мактоминей (Байи, 89 — Джеймс (Гринвуд, 62), Бруну Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль (Игало, 78).

Предупреждение: Джеймс.

В еще одном матче 30-го тура АПЛ Лестер в компенсированное время упустил победу над Уотфордом.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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