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Саутгемптон разгромил Норвич: обзор матча (Видео)

Саутгемптон разгромил Норвич: обзор матча (Видео)
Обновлено 17:08 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 30-го тура чемпионата Англии Норвич - Саутгемптон.

В матче 30-го тура АПЛ Норвич уступил на своем поле Саутгемптону со счетом 0:3. Голами в составе "святых" отличились Данни Ингз, Стюарт Армстронг и Натан Редмонд.

После этого тура Норвич остался на последней строчке, а Саутгемптон поднялся на 13-е место.

Норвич - Саутгемптон 0:3

Голы: Ингз, 49, Армстронг, 54, Редмонд, 79

Норвич: Крул, Клозе, Ааронс, Годфри, Льюис, Трибулл (Вранчич, 62), Буэндиа (Дуда, 80), Кэнтуэлл (Эрнандес, 62), Маклин, Дрмич (Мартин, 89), Пукки (Ида, 80)

Саутгемптон: Маккарти, Бертран, Валери (Уокер-Питерс, 90), Стивенс, Беднарек, Хейбьерг, Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 82), Редмонд (Буфаль, 89), Ингз (Телла, 88), Обафеми (Адамс, 82)

Предупреждения: Ингз, Ааронс.

В другом матче игрового дня сыграли Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

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Все по теме:

Футбол, ФК Норвич, ФК Саутгемптон, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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