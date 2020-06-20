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Леванте обыграл аутсайдера Ла Лиги

Леванте обыграл аутсайдера Ла Лиги
17:17 Сегодня Телеграф football.ua
Леванте в рамках 30-го тура чемпионата Испании обыграл в гостях Эспаньол, который отчаянно борется за выживание.

"Попугаи" смогли отыграться после гола Майораля, но ответить на два точных удар гостей уже во втором тайме было нечем.

Эспаньол - Леванте 1:3

Голы: Д. Лопес, 28 — Майораль, 14, Бардхи, 67, Педроса, 87 (в свои ворота)

Эспаньол: Д. Лопес — Х. Лопес (Пипа, 83), Д. Лопес, Кабрера, Дидак (Педроса, 76) — Мелендо (Варгас, 83), Санчес (Феррейра, 76), Рока, Эмбарба — Ву Лей (Дардер, 68), Кальери

Леванте: Фернандес — Мирамон, Поштиго, Везу, Клерк — Кампанья (Гонсалес, 85), Вукчевич (Радоя, 72), Мелеро (Эрнани, 63), Бардхи — Майораль (Моралес, 62), Рохер (Мартинес, 85)

Предупреждения: Кабрера, Дидак

Напомним, в центральном матче 30-го тура чемпионата Испании Барселона в гостях не сумела обыграть Севилью.

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Все по теме:

Ла Лига, ФК Леванте, ФК Эспаньол.

Автор:

Телеграф
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