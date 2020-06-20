Боруссия Д выиграла "битву за серебро" у Лейпцига

В 33-м туре чемпионата Германии Боруссия Дортмунд на выезде обыграла РБ Лейпциг со счетом 2:0.

Шмели повели в счете на 30-й минуте поединка. Результативный удар на счету Эрлинга Холанда. В компенсированное время норвежский форвард Боруссии отличился еще одним голом.

Боруссия Д набрала 69 очков и гарантировала себе второе место Бундеслиги за тур до завершения чемпионата. РБ Лейпциг с 63 очками идет на третьей позиции. Напомним, что чемпионом Германии стала Бавария.

В последнем туре Бундеслиги 27 июня Боруссия Д дома примет Хоффенхайм, РБ Лейпциг на выезде встретится в Аугсбургом.

РБ Лейпциг - Боруссия Д 0:2

Голы: Холанд, 30, 90+3

Ранее Боруссия Д продлила основного вратаря.