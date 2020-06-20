Боруссия Д выиграла "битву за серебро" у Лейпцига

Шмели повели в счете на 30-й минуте поединка. Результативный удар на счету Эрлинга Холанда. В компенсированное время норвежский форвард Боруссии отличился еще одним голом.
Боруссия Д набрала 69 очков и гарантировала себе второе место Бундеслиги за тур до завершения чемпионата. РБ Лейпциг с 63 очками идет на третьей позиции. Напомним, что чемпионом Германии стала Бавария.
В последнем туре Бундеслиги 27 июня Боруссия Д дома примет Хоффенхайм, РБ Лейпциг на выезде встретится в Аугсбургом.
РБ Лейпциг - Боруссия Д 0:2
Голы: Холанд, 30, 90+3