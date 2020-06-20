Бавария победила, Левандовски оформил дубль

Бавария на классе обыграла Фрайбург в матче 33-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенцы к 25-й минуте оформили комфортный перевес в два мяча: отличились Йозуа Киммих и Роберт Левандовски. Вскоре Фрайбург отыграл один мяч, но еще до перерыва Левандовски оформил дубль.

Во втором тайме Бавария, досрочно оформившая чемпионский титул еще в прошлом туре, не стала особо активничать и спокойно довела матч до победы.

Через неделю, в заключительном туре сезона 2019/20 в Бундеслиге, Бавария отправится в гости к Вольфсбургу, а Фрайбург, потерявший шансы побороться за Лигу Европы, сыграет с Шальке.

Бавария - Фрайбург 3:1

Голы: Киммих, 15, Левандовски, 24, 37 — Хелер, 33

Параллельно этому матчу прошел центральный поединок этого тура - РБ Лейпциг - Боруссия Д.