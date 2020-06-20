Пятов выйдет в старте на "чемпионский" матч Шахтера

В основу Горняков вернется Андрей Пятов, который два предыдущих матча провел в запасе. Место капитана в воротах занимал молодой Анатолий Трубин.
Стартовый состав Шахтера: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано — Степаненко, Патрик — Маркос Антонио, Тайсон, Марлос — Мораес
Стартовый состав Александрии: Билык — Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Пашаев — Гречишкин, Банада — Третьяков, Ковалец, Лучкевич — Ситало
В случае победы в сегодняшнем матче Шахтер досрочно станет чемпионом Украины. Отрыв команды Луиша Каштру от ближайшего преследователя составляет 16 очков.
Стартовый свисток матча Шахтер — Александрия прозвучит в 19:30.
Ранее сообщалось, что тренер Шахтера расторгнет контракт с клубом ради дубля Спортинга.