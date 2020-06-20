Кавани отказался доигрывать Лигу чемпионов с ПСЖ

Нападающий Эдинсон Кавани и защитник ПСЖ Томас Менье отказались продлевать контракты с ПСЖ до конца августа.

Оба игрока решили не оставаться в команде на заключительные этапы Лиги чемпионов, доигровка которых состоится в последний месяц лета.

Таким образом, Менье и Кавани покинут ПСЖ уже в скором времени, поскольку срок действия их контрактов с клубом истекает 30 июня.

В сезоне 2019/20 Менье сыграл в 23 матчах парижан во всех турнирах (гол и 2 передачи), на счету Кавани — 7 забитых мячей и 3 ассиста в 22 матчах.

Команда Томаса Тухеля стала участником четвертьфинала Лиги чемпионов еще в марте, обыграв в 1/8 финала дортмундскую Боруссию (1:2, 2:0).

В апреле ПСЖ завоевал третий кряду титул чемпиона Франции ввиду досрочного завершения сезона в Лиге 1.

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