Гол со штрафного под "стенкой" и "пушка" Родригеса - в обзоре матча Мальорка - Леганес (Видео)

Мальорка и Леганес расписали мировую в рамках матча 30-го тура Ла Лиги.
Отметим, на 9-й минуте полузащитник Мальорки Сальва Севилья сотворил небольшое футбольное чудо, забив со штрафного под "стенкой". Леганес также ответил со "стандарта": Оскар Родргигес разрядил свою пушку дальним ударом из-за пределов штрафной.
Мальорка - Леганес 1:1
Голы: Севилья, 9 – Оскар Родригес, 87
Мальорка: Рейна, Седлар, Вальент, Гамес, Дани Родригес (Кампос, 52), Посо, Севилья (Састре, 82), Баба, Кубо (Хосеп Сенье, 82), Будимир (Пратс, 68), Эрнандес (Лаго Джуниор, 68)
Леганес: Куэльяр, Бустинса, Родригес, Авазьем (Авилес, 81), Омеруо, Оскар Родригес, Рубен Перес (Хиль, 56), Амаду (Герреро, 62), Руибаль (Меса, 56), Каррильо, Ассале (Росалес, 81)
Предупреждения: Каррильо , Амаду, Родригес, Дани Родригес, Будимир, Меса, Оскар Родригес, Лаго Джуниор, Росалес.
Напомним, сегодня Эспаньол уступил Леванте.