Милевский в стиле Крауча отличился за Динамо-Брест (Видео)

На 29-й минуте поединка Милевский сравнял счет в поединке. В середине второго тайма Артем был заменен.
Для Милевского это четвертый гол в 14 матчах чемпионата Беларуси. Также на счету нападающего три ассиста.
Весь матч за Динамо-Брест провели еще два представителя Украины: защитник Евгений Хачериди и полузащитник Александр Нойок. Центрбек на 88-й минуте получил желтую карточку.
Видео гол Милевского:
Динамо-Брест идет на третьем месте Высшей лиги. В следующем матче 27 июня команда Милевского, Хачериди и Нойка на выезде сыграет с Неманом.
Динамо-Брест - Городея 3:1
Голы: Милевский, 29, Лаптев, 66, Гордейчук, 71 — Архипов, 28