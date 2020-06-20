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Милевский в стиле Крауча отличился за Динамо-Брест (Видео)

Милевский в стиле Крауча отличился за Динамо-Брест (Видео)
20:38 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Твиттер
Украинский нападающий Динамо-Брест Артем Милевский отличился голом в матче 14-го тура Высшей лиги Беларуси против Городеи.

На 29-й минуте поединка Милевский сравнял счет в поединке. В середине второго тайма Артем был заменен.

Для Милевского это четвертый гол в 14 матчах чемпионата Беларуси. Также на счету нападающего три ассиста.

Весь матч за Динамо-Брест провели еще два представителя Украины: защитник Евгений Хачериди и полузащитник Александр Нойок. Центрбек на 88-й минуте получил желтую карточку.

Видео гол Милевского:

Динамо-Брест идет на третьем месте Высшей лиги. В следующем матче 27 июня команда Милевского, Хачериди и Нойка на выезде сыграет с Неманом.

Динамо-Брест - Городея  3:1

Голы: Милевский, 29, Лаптев, 66, Гордейчук, 71 — Архипов, 28

Ранее Милевский вспомнил, как подрался с Алиевым на сборах.

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Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, ФК Городея, ФКДинамо-Брест.

Автор:

Телеграф
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