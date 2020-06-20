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В клубе УПЛ вспышка коронавируса

В клубе УПЛ вспышка коронавируса
21:46 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Олимпик
В донецком Олимпике обнаружены два положительных теста на коронавирус. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Таким образом, "олимпийцы" не сыграют против Карпат в воскресенье, 21 июня – матч перенесен.

"К большому сожалению, пандемия, поразившая весь мир, добралась и до нашей команды. Двое футболистов Олимпика сдали положительные тесты на COVID-19. Неутешительные новости застали нашу команду в Луцке, куда дончане прибыли на матч 27-го тура FBL против Карпат. В связи с вышеизложенной информацией матч Карпаты — Олимпик, запланированный на воскресенье, 21 июня, не состоится.

Донецкий клуб отправится домой, где во вторник пройдёт повторное тестирование. Заболевшие ребята будут изолированы согласно медицинскому протоколу. Мы будем держать вас в курсе ситуации посредствам нашего официального сайта и соцсетей", — гласит заявление на официальном сайте Олимпика.

Напомним, в начале июня в Карпатах было выявлено больше 20 случаев заражения коронавирусом.

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ФК Олимпик, ФК Карпаты, Футбол, УПЛ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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