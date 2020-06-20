Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)

Видео голов и обзор матча 33-го тура чемпионата Германии Бавария - Фрайбург.

Бавария уже в ранге чемпиона принимала на своем поле Фрайбург. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, мюнхенцы трижды огорчили соперника. За хозяев точными ударами отметились Киммих и Левандовски.

Отметим, это победа стала 15-й подряд для Баварии в чемпионате Германии, что является рекордом Бундеслиги.

Кроме того, Роберт Левандовски, оформив дубль сегодня, стал лучшим бомбардиром-легионером в истории лиги. На счету поляка 33 точных попадания в текущем сезоне, что на 2 гола больше, чем у Пьер-Эмерика Обамеянга в сезоне 2016/2017.

Бавария - Фрайбург 3:1

Голы: Киммих, 15, Левандовски, 24, 37 — Холер, 33

Бавария: Ульрайх — Павар, Мартинес (Ричардс, 85), Боатенг, Эрнандес — Киммих, Горецка — Сингх (Коман, 64), Мюллер (Мусиала, 88), Кюизанс (Зиркзее, 64) — Левандовски

Фрайбург: Шволов — Шмид, Линхарт, Хайнц, Гюнтер (Абраши, 87) — Шаллаи (Квон Чхан Хун), Кейтель (Франтц, 64), Хефлер, Грифо (Иттер, 75) — Холер (Вальдшмидт, 64), Петерсен

Ранее сообщалось, что Бавария готовит долгосрочный контракт с Алабой.