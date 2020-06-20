Новая эпоха: Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев за период независимости Украины

Горняки завоевали уже 34 национальных трофеев и один еврокубок.

Сегодня Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, одержав победу над Александрией (3:2).

Для Горняков трофей стал 35-м во времена независимой Украины и по этому показателю они обошли Динамо (у киевлян 34 трофея с 1991 года).

Сегодняшний чемпионский титул стал для Шахтера 13-м в истории, столько же в их коллекции и Кубков Украины. Кроме того, дончане 8 раз выигрывали Суперкубок Украины и один раз Кубок УЕФА.

Также сегодняшнее чемпионство стало первым для Шахтера под руководством Луиша Каштру, который возглавил команду прошлым летом.

В следующем туре УПЛ новоиспеченные чемпионы Украины сыграют с Зарей.