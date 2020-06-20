Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шахтер совершил чемпионский камбэк в игре с Александрией (Видео)
Шахтер совершил чемпионский камбэк в игре с Александрией (Видео)
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против
Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
В клубе УПЛ вспышка коронавируса
В клубе УПЛ вспышка коронавируса

Новая эпоха: Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев за период независимости Украины

Новая эпоха: Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев за период независимости Украины
22:18 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Facebook
Горняки завоевали уже 34 национальных трофеев и один еврокубок.

Сегодня Шахтер досрочно стал чемпионом Украины, одержав победу над Александрией (3:2).

Для Горняков трофей стал 35-м во времена независимой Украины и по этому показателю они обошли Динамо (у киевлян 34 трофея с 1991 года).

Сегодняшний чемпионский титул стал для Шахтера 13-м в истории, столько же в их коллекции и Кубков Украины. Кроме того, дончане 8 раз выигрывали Суперкубок Украины и один раз Кубок УЕФА.

Также сегодняшнее чемпионство стало первым для Шахтера под руководством Луиша Каштру, который возглавил команду прошлым летом.

В следующем туре УПЛ новоиспеченные чемпионы Украины сыграют с Зарей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не Харьков и не Украина: где Шахтер сыграет с Вольфсбургом
02 Вот это развязка: Уотфорд и Лестер выдали огненную концовку матча (Видео)
03 Милевский в стиле Крауча отличился за Динамо-Брест (Видео)
04 Названа предварительная дата следующего поединка Ломаченко
05 Дикий ляп вратаря - в обзоре матча Мариуполь - Львов (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь