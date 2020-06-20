Вест Хэм уступил Вулверхэмптону, Ярмоленко отыграл 10 минут

"Вулверхэмптон" в рамках 30-го тура чемпионата Англии в гостях переиграл "Вест Хэм".

Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену на 81-й минуте матча, но не сумел помочь своей команде отыграться.

Теперь "Вест Хэм" делит 17–18 место (27 очков), находясь на границе зоны вылета. "Молотобойцам" предстоит непростая борьба за выживание.

Лидером АПЛ сейчас является "Ливерпуль" (82 очка), за ним идут "Манчестер Сити" (60), "Лестер" (54), "Челси" (48), "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" (по 46).

АПЛ. 30-й тур

"Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" – 0:2

Голы: Хименес, 73, Педру Нету, 84.

"Вест Хэм": Фабяньски, Крессуэлл, Диоп, Нгакия (Фредерикс, 82), Нобл, Пабло Форнальс (Ярмоленко, 81), Соучек, Райс, Антонио, Фелипе Андерсон (Лансини, 67), Боуэн.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро (Р.Винагре, 90), Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер (Траоре, 64), Невеш, Саисс, Хименес (Гиббс-Уайт, 90+2), Жота (Педру Нету, 64).

Предупреждения: Жоау Моутинью, 57. Антонио, 62.

Ранее Лестер и Уотфорд выдали умопомрачительный матч в АПЛ.