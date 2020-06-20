Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
UFC on ESPN 11: где и когда смотреть бои
UFC on ESPN 11: где и когда смотреть бои
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против
Фьюри может пойти по стопам Ломаченко
Фьюри может пойти по стопам Ломаченко
Боруссия Д выиграла "битву за серебро" у Лейпцига
Боруссия Д выиграла "битву за серебро" у Лейпцига

Вот это развязка: Уотфорд и Лестер выдали огненную концовку матча (Видео)

Вот это развязка: Уотфорд и Лестер выдали огненную концовку матча (Видео)
Обновлено 18:20 Сегодня Телеграф isport.ua
Видео голов и обзор матча 30-го тура чемпионата Англии .Уотфорд - Лестер.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд на домашнем стадионе принимал Лестер-Сити.

Интересно, что обе команды забили лишь в добавленное время: сначала фулбек "лис" Бен Чилуэлл открыл счет в поединке на 90-й минуте, однако затем центрбек "шершней" Доусон восстановил "статус-кво".

Таким образом, поединок завершился вничью. Лестер заработал 54 пункта и продолжает занимать третью строчку, а Уотфорд остался 16-м, имея в запасе 28 баллов. От зоны вылета их разделает одно очко.

Уотфорд - Лестер 1:1

Голы: Доусон, 90+4 — Чилвелл, 90

Уотфорд: Фостер — Фемения (Мариаппа, 77), Кабаселе, Доусон, Масина (Холебас, 88) — Капу (Чалоба, 77), Хьюз — Сарр, Дукуре (Клеверли, 77), Перейра (Уэлбек, 69) — Дини

Лестер: Шмайхель — Джастин, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Олбрайтон (Ихеаначо, 83), Тилеманс (Чаудхери, 76), Мэддисон, Барнс (Грей, 65) — Варди

Предупреждения: Тилеманс

Напомним, вчера было сыграно два матча 30-го тура АПЛ: МЮ сыграл вничью с Тоттенхэмом, а Саутгемптон разгромил Норвич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, ФК Уотфорд, ФК Лестер Сити.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не Харьков и не Украина: где Шахтер сыграет с Вольфсбургом
02 Названа предварительная дата следующего поединка Ломаченко
03 Дикий ляп вратаря - в обзоре матча Мариуполь - Львов (Видео)
04 Главный тренер "Днепра-1" прокомментировал матч с "Ворсклой"
05 Барселона потеряла важные очки с Севильей (Обзор матча)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь