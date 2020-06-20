Вот это развязка: Уотфорд и Лестер выдали огненную концовку матча (Видео)

Видео голов и обзор матча 30-го тура чемпионата Англии .Уотфорд - Лестер.

В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд на домашнем стадионе принимал Лестер-Сити.

Интересно, что обе команды забили лишь в добавленное время: сначала фулбек "лис" Бен Чилуэлл открыл счет в поединке на 90-й минуте, однако затем центрбек "шершней" Доусон восстановил "статус-кво".

Таким образом, поединок завершился вничью. Лестер заработал 54 пункта и продолжает занимать третью строчку, а Уотфорд остался 16-м, имея в запасе 28 баллов. От зоны вылета их разделает одно очко.

Уотфорд - Лестер 1:1

Голы: Доусон, 90+4 — Чилвелл, 90

Уотфорд: Фостер — Фемения (Мариаппа, 77), Кабаселе, Доусон, Масина (Холебас, 88) — Капу (Чалоба, 77), Хьюз — Сарр, Дукуре (Клеверли, 77), Перейра (Уэлбек, 69) — Дини

Лестер: Шмайхель — Джастин, Эванс, Сеюнджю, Чилвелл — Ндиди — Олбрайтон (Ихеаначо, 83), Тилеманс (Чаудхери, 76), Мэддисон, Барнс (Грей, 65) — Варди

Предупреждения: Тилеманс

Напомним, вчера было сыграно два матча 30-го тура АПЛ: МЮ сыграл вничью с Тоттенхэмом, а Саутгемптон разгромил Норвич.