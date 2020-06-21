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Главный тренер "Баварии" о победе над Фрайбургом: Мы хотим задавать тон игре

Главный тренер "Баварии" о победе над Фрайбургом: Мы хотим задавать тон игре
00:19 Сегодня Телеграф ua-football.com
Наставник мюнхенцев поделился мыслями после победы над "Фрайбургом"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханси Флик прокомментировал победу над "Фрайбургом" в матче 33-го тура Бундеслиги.

"Мы хотим задавать тон игре, создавать моменты и оказывать давление на соперника. Это и есть наша игра, и она мне очень нравится. Но и команда преследует те же самые цели, поэтому сейчас у нас все получается очень хорошо.

Важно, что после досрочного чемпионства мы поддерживаем наш ритм. Оставшиеся матчи мы хотим использовать именно для этого. Сегодня все получилось очень хорошо, и в Вольфсбурге мы хотим сыграть так же", - рассказал Ханси Флик.

Напоминаем, Бавария на классе обыграла Фрайбург в матче 33-го тура чемпионата Германии.

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Все по теме:

Бавария, Новости футбола, Ханси Флик.

Автор:

Телеграф
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