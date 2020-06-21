Украинский футболист забил гол в чемпионате Таджикистана

Алексей Ларин помог "Истиклолу" одержать разгромную победу

В поединке шестого тура чемпионата Таджикистана «Истиклол» из Душанбе встречался с аутсайдером первенства «Истаравшаном».

«Истиклол» разгромил соперников со счетом 8:0, а второй гол забил украинский защитник команды Алексей Ларин.

После шести туров «Истиклол» возглавляет турнирную таблицу: в активе у команды пять побед и ничья.

«Истиклол» – «Истаравшан» - 8:0

Голы: Шериддин Бобоев, 14 (1:0). Алексей Ларин, 16 (2:0). Алишер Джалилов, 50 (3:0). Рустам Соиров, 77 (4:0) Вахыт Оразсахедов, 78 (5:0). Манучехр Джалилов, 85 (6:0). Эхсони Пачншанбе, 88 (7:0). Алишер Джалилов, 90 (8:0)