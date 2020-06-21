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Ребров: Я продолжаю усердно работать для Ференцвароша

Ребров: Я продолжаю усердно работать для Ференцвароша
Обновлено 07:34 Сегодня Телеграф
Украинский наставник продолжает работать с венгерским клубом.

«Ференцварош», который досрочно оформил чемпионство в Венгрии, одержал очередную победу в национальном первенстве. Команда Сергея Реброва на своем поле нанесла минимальное поражение «Уйпешту».

После игры украинский наставник остался доволен результатом и игрой своей команды: «Самое главное, чтобы фанаты могли вернуться на трибуны, независимо от того, какой это матч, мы играем для них. Мы контролировали игру, могли забить больше мячей, но главное победа и мы сделали отличный подарок для наших болельщиков. Мы уже чемпионы, но хотим продолжать побеждать. Я рад, что сейчас не испытываем давления, такой плотный график и главное обойтись без травм. На поле не хочу выделять никого, все играли очень хорошо.

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Что бы я сейчас сказал фанатам? Я продолжаю усердно работать для Ференцвароша. Я рад, что являюсь частью такого команды».

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Сергей Ребров, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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