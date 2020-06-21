Шаран: Первым поздравил Луиша Каштру с его дебютным чемпионством в Украине

Тренер считает, что арбитры не должны помогать Шахтеру.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран подвел итоги матча с Шахтером (2:3) в 27-м туре Favbet Лиги. Наставник отметил характер своей команды, но остался недоволен действиями арбитра поединка Игоря Пасхала.

«Во-первых, хочется поздравить Шахтер с чемпионством. Я очень рад, что первым поздравил Луиша Каштру с его дебютным чемпионством в Украине. Хотелось бы, чтобы и не с последним», — сказал Шаран.

«Игра получилась тяжелой для Шахтера, потому что мы настраивались очень серьезно. Александрия тщательно готовились к сопернику. Сегодня мы пытались больше играть позиционно, глубоко и, надеялись на контратаки».

«Во втором тайме переломили ход поединка, забив два мяча, удивив, наверное, Шахтер. И удивили еще одного человека, вы понимаете, о ком я говорю».

«Хочу сказать, что таким командам, как Шахтер не надо помогать. Они и так сильнейшие в нашей лиге. Первый пенальти в наши ворота — смешно. На повторах все видно — Мораес очень картинно упал. Он молодец в этом плане».

«Ненужный гол, но он не сломил нашу команду. Я был уверен, что нас не сломят. Знаю ребят уже не первый год — у этой команды есть характер».

После сегодняшней победы над Александрией Шахтер досрочно стал чемпионом Favbet Лиги. Горняки выиграли чемпионат Украины в 13-й раз в истории и в четвертый раз подряд.

Александрия идет на пятом месте Favbet Лиги. В следующем туре 27 июня команда Шарана на выезде сыграет против Колоса.