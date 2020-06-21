Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр, Беленюк решительно против
Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
В клубе УПЛ вспышка коронавируса
В клубе УПЛ вспышка коронавируса

Тайсон Фьюри рассказал о съемках фильма

Тайсон Фьюри рассказал о съемках фильма
Обновлено 08:49 Сегодня Телеграф isport.ua
У Фьюри есть несколько предложений об экранизации его жизни.

Британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), скорее всего, в будущем согласится на съемки фильма о его жизни и карьере. Но для начала, тяжеловес собирается повесить перчатки на гвоздь.

"Серьезных переговоров об экранизации моей жизни у нас еще не было. Для начала я собираюсь завершить карьеру, а уже потом приступить к съемкам фильма. На данный момент у нас есть пара предложений от крупных телевизионных компаний, которые хотят купить права на фильм о Тайсоне Фьюри", - рассказал британец Lockdown Lowdown.

Позже Тайсон еще раз заявил, что пока не готов к съемкам фильма.

"В любом случае, все это в будущем. Я не намерен приступать к этому прямо сейчас, у меня есть вещи поважнее. К примеру, побить всех оставшихся претендентов и чемпионов".

Одна из самых красивых пар украинского футбола рассталась (Фото)

Напомним, что бой между Фьюри и Энтони Джошуа находится под угрозой, поскольку Александр Усик не собирается отказываться от возможности встретиться со вторым.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милевский в стиле Крауча отличился за Динамо-Брест (Видео)
02 Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
03 Нереальный сейв Асенхо - в обзоре матча Гранада - Вильярреал (Видео)
04 UFC Vegas 3: результаты взвешивания и битвы взглядов (Видео)
05 Голевая передача с аута - в обзоре матча Эспаньол - Леванте (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь