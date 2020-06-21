Тайсон Фьюри рассказал о съемках фильма

У Фьюри есть несколько предложений об экранизации его жизни.

Британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), скорее всего, в будущем согласится на съемки фильма о его жизни и карьере. Но для начала, тяжеловес собирается повесить перчатки на гвоздь.

"Серьезных переговоров об экранизации моей жизни у нас еще не было. Для начала я собираюсь завершить карьеру, а уже потом приступить к съемкам фильма. На данный момент у нас есть пара предложений от крупных телевизионных компаний, которые хотят купить права на фильм о Тайсоне Фьюри", - рассказал британец Lockdown Lowdown.

Позже Тайсон еще раз заявил, что пока не готов к съемкам фильма.

"В любом случае, все это в будущем. Я не намерен приступать к этому прямо сейчас, у меня есть вещи поважнее. К примеру, побить всех оставшихся претендентов и чемпионов".

Напомним, что бой между Фьюри и Энтони Джошуа находится под угрозой, поскольку Александр Усик не собирается отказываться от возможности встретиться со вторым.