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Коноплянка: Я вернулся в Украину для чемпионства

Коноплянка: Я вернулся в Украину для чемпионства
Обновлено 12:18 Сегодня Телеграф Канал Футбол
Полузащитник «Шахтера» – о досрочной победе в чемпионате УПЛ.

Хавбек донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка прокомментировал победу над «Александрией» (3:2) в матче 27 тура УПЛ. Эта победа позволила «горнякам» досрочно стать чемпионами Украины по итогам сезона 2019/20.

«На самом деле, я сюда и вернулся для этого, наверное, в первую очередь. Хотел чтобы выиграть Премьер-лигу, потому что отсюда я начал делать первые шаги. На самом деле, приятно достичь такого результата.

Мы были в полушаге от чемпионского титула с «Днепром». Вы помните этот год, когда с «Шахтером» боролись (сезон 2013/14 - прим. Sport.ua), но немножко не хватило? Не буду говорить, чего не хватило. Скажем, удачи и немного, может, опыта. Тогда было обидно, потому что все было в наших руках. Потом, когда я уже уехал, то я это немного подзабыл, но все равно оставил место для этого титула.

Ну, действительно, я отсюда родом, и не выиграть ничего - это немного неправильно. Поэтому я рад, что получилось за 5 туров до конца окончательно быть чемпионами. Это приятно», - сказал Коноплянка.

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Напомним, по итогам сезона 2013/14 ФК «Днепр» занял второе место в УПЛ, отстав от «Шахтера» на 6 очков.

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Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, Евгений Коноплянка.

Автор:

Телеграф
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