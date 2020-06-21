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Интер активирует клаусулу Сенси

Интер активирует клаусулу Сенси
14:08 Сегодня Телеграф sportarena
Стефано Сенси вскоре может стать полноправным футболистом Интера.

Полузащитник Сассуоло Стефано Сенси, который нынешний сезон проводит на правах аренды в Интере, убедил руководство нерадзурри совершить сделку на постоянной основе.

Миланцы готовы заплатить Сассуоло необходимые для выкупа Стефано Сенси 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в Интере также намерены сохранить в команде вингера Виктора Мозеса, выкупив его из Челси за 10 миллионов евро.

24-летний Сенси в нынешнем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах за Интер, забив 3 гола и сделав 4 ассиста. Часть сезона он пропустил из-за травмы.

Нерадзурри находятся на третьем месте турнирной таблицы Серии А. Сегодня команда Антонио Конте сыграет с Сампдорией, начало в 22:45.

Ранее сообщалось, что умер легендарный игрок Интера Марио Корсо.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), Серия А, ФК Сассуоло, Стефано Сенси.

Автор:

Телеграф
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