У Барселоны есть всего 10 дней, чтобы подписать Пьянича

Руководство Барселоны должно успеть договориться о переходе полузащитника Миралема Пьянича из Ювентуса до конца июня.

Туринский клуб не станет продолжать переговоры в июле, поэтому стороны планируют успеть все завершить за оставшиеся 10 дней этого месяца.

Вероятно, взамен из Барселоны в Ювентус отправится бразильский полузащитник Артур. Туринцы готовы совершить обмен лишь в этом случае.

В нынешнем сезоне Миралем Пьянич провел 34 матча во всех турнирах за Барселону, забив 3 гола и сделав 4 ассиста.

Каталонцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, опережая имеющий матч в запасе Реал на 3 очка. Ювентус занимает первую строчку в рамках Серии А, имея одно очко преимущества над Лацио.

Ранее Барселона потеряла очки в матче с Севильей.