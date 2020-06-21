Соперник Шахтера по Лиге Европы уничтожил экс-команду Коноплянки (Видео)

Видео голов и обзор матча 33-го тура чемпионата Германии Шальке - Вольфсбург.

В матче 33-го тура Бундеслиги Вольфсбург обыграл на выезде Шальке со счетом 4:1. У "волков" дублем отличился Воут Вегхорст, еще по голу в свой актив записали Кевин Мбабу и Жоао Виктор, а единственный гол Шальке забил Рабби Матондо.

Шальке - Вольфсбург 1:4

Голы: Матондо, 70 – Вегорст, 16, 56, Мбабу, 58, Жоао Виктор, 69.

Шальке: Нюбель, Миранда (Тиав, 69), Очипка, Кабак, Кенни (Беккер, 46), Мерджан (Раман, 46), Шопф, Грегорич (Кутуджу, 65), Маккенни, Матондо, Калиджури.

Вольфсбург: Кастельс, Понграчич, Мбабу, Брукс, Руссийон, Шлагер (Герхардт, 76), Штеффен (Жоао Виктор, 67), Арнольд, Брекало, Вегорст, Гинчек (Мармуш, 83).

Предупреждения: Штеффен, Очипка, Грегорич, Кенни, Маккенни, Мбабу, Руссийон.

Ранее Бавария в чемпионском стиле обыграла Фрайбург.