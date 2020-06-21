Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

УЕФА опубликовал календарь матчей второго розыгрыша Лиги наций. Сборная Украины стартует в турнире домашним матчем со швейцарцами.

Сборная Украины новый сезон Лиги Наций начнет в элитной Лиге А в группе 4 с Германией, Испанией и Швейцарией.

В первом матче сборная Украины примет Швейцарию 3 сентября. Спустя три дня сине-желтые сыграют на выезде против испанцев. Полностью календарь сборной Украины выглядит так:

Украина — Швейцария, 3 сентября, начало матча в 21:45; Испания — Украина, 6 сентября, 21:45; Украина — Германия, 10 октября, 21:45; Украина — Испания, 13 октября, 21:45; Германия — Украина, 13 ноября, 21:45; Швейцария — Украина, 16 ноября, 21:45.

Ранее УЕФА опубликовал перечень свободных дат осени 2020 года, когда сборные европейских стран буду выступать в Лиге наций и смогут проводить товарищеские матчи. Контрольные встречи команда Шевченко имеет возможность провести 7/8 октября.

В первом истории розыгрыше турнира украинцы заняли первое место в группе со Словакией и Чехией, чемпионом Лиги наций стала Португалия.