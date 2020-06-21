Лидер Брешии ляжет под нож после падения с лестницы дома

Полузащитник Брешии Димитри Бизоли получил травму, находясь дома и теперь футболисту нужна операция.

По информации местных СМИ, игроку предстоит пройти хирургическое вмешательство. Бизоли будет вынужден пропустить от трех до шести месяцев.

В текущем сезоне 26-летний итальянец был ключевым полузащитником Брешии, наиграв в общей сложности 26 матчей и отметившись одним забитым мячом.

Брешия возобновит сезон Серии А в понедельник, 22 июня. В этот день команда Луиса Диего Лопеса сыграет с Фиорентиной.

На данный момент Брешия идет в зоне вылета и наиболее близка к вылету из Серии А — 20-е место и 16 очков за 12 туров до конца чемпионата. От спасительного 17-го места коллектив Лопеса отделяет девять пунктов.

Ранее сообщалось, что Брешия собирается подать в суд на Балотелли и Райолу.