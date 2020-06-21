"Украденный" гол Лукебакио - в обзоре матча Герта - Байер (Видео)

Видео голов и обзор матча 33-го тура чемпионата Германии Герта - Байер.

Байер в 33-м туре отправился к набравшей ход Герте и оступился. Голы Куньи и Лукебакио опустили "фармацевтов" на пятое место.

Отметим, Лукебакио попросту "украл" гол у своего партнера по команде - Кшиштофа Пьонтека.

Обзор матча:

Герта - Байер 2:0

Голы: Кунья, 22, Лукебакио, 54

Герта: Ярстейн — Пекарик (Клунтер, 51), Штарк, Бойата, Торунарига — Лукебакио (Эссвайн, 69), Груйич, Дарида, Платтенхардт — Пьонтек (Ибишевич, 89), Кунья

Байер: Градецки — Драгович, Тапсоба (Аларио, 57), Та, Венделл — Баумгартлингер (Амири, 75), Арангис (Демирбай, 46) — Диби, Хаверц, Бейли (Вирц, 75) — Фолланд (Паулиньо, 46)

Предупреждения: Лукебакио, Груйич, Клунтер, Штарк — Тапсоба, Драгович, Аларио

В матче 33-го тура Бундеслиги Вольфсбург обыграл на выезде Шальке.