Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скандал в UFC: боец отказался продолжать бой между раундами, а секундант не сдавался (Видео)
Скандал в UFC: боец отказался продолжать бой между раундами, а секундант не сдавался (Видео)
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Испанский футболист погиб в результате несчастного случая
Испанский футболист погиб в результате несчастного случая
Десна - Заря: онлайн-трансляция матча 27-го тура УПЛ (Видео)
Десна - Заря: онлайн-трансляция матча 27-го тура УПЛ (Видео)

Такого не было 66 лет: Сельта добыла историческую победу в Ла Лиге (Видео)

Такого не было 66 лет: Сельта добыла историческую победу в Ла Лиге (Видео)
18:23 Сегодня Телеграф isport.ua
В рамках 30-го тура Примеры Сельта Виго разгромила в домашнем поединке Депортиво Алавес. Вашему вниманию видеообзор этой встречи.

"Кельты" решили все свои вопросы еще в первом тайме: Мурильо, Аспас и дубль Рафиньи сделали счет 4:0 уже к 41-й минуте игры. Последние гвозди в гроб забили Нолито и Мина в концовке встречи.

Интересно, что это крупнейшая победа Сельты с 1954 года. 66 лет назад они разбили мадридский Атлетико со счетом 8:1.

Сельта - Алавес 6:0

Голы: Мурильо, 14, Аспас, 20 (с пенальти), Рафинья, 40, 41, Нолито, 78 (с пенальти), Мина, 86.

Сельта: Бланко – Кевин Васкес, Мурильо, (Айду, 72) Араухо, Оласа – Бельтран (Мина, 64), Йокушлу (Брадарич, 46), Рафинья (Нолито, 46) – Аспас (Браис Мендес, 65), Смолов, Д. Суарес.

Алавес: Роберто – Агиррегарибия, Лагуардия (Эли, 46), Магаллан, Хави Лопес – Саинс (Химо Наварро, 46), Фейса, Понс, Мендес (Риоха, 83) – Лукас (Паулиньо, 46), Хоселу (Берк, 59)..

Предупреждения: Йокушлу – Лукас.

Удаление: Агиррегарибия, 27.

Ранее Атлетико минимально переиграл Ваильядолид.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Ла Лига, ФК Алавес, ФК Сельта.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
02 Блэйдс установил рекорд UFC, избив россиянина Волкова
03 Милевский в стиле Крауча отличился за Динамо-Брест (Видео)
04 Клопп: Я не понимаю почему мы начали носить маски в закрытых помещениях
05 Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь