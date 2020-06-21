Такого не было 66 лет: Сельта добыла историческую победу в Ла Лиге (Видео)

В рамках 30-го тура Примеры Сельта Виго разгромила в домашнем поединке Депортиво Алавес. Вашему вниманию видеообзор этой встречи.

"Кельты" решили все свои вопросы еще в первом тайме: Мурильо, Аспас и дубль Рафиньи сделали счет 4:0 уже к 41-й минуте игры. Последние гвозди в гроб забили Нолито и Мина в концовке встречи.

Интересно, что это крупнейшая победа Сельты с 1954 года. 66 лет назад они разбили мадридский Атлетико со счетом 8:1.

Сельта - Алавес 6:0

Голы: Мурильо, 14, Аспас, 20 (с пенальти), Рафинья, 40, 41, Нолито, 78 (с пенальти), Мина, 86.

Сельта: Бланко – Кевин Васкес, Мурильо, (Айду, 72) Араухо, Оласа – Бельтран (Мина, 64), Йокушлу (Брадарич, 46), Рафинья (Нолито, 46) – Аспас (Браис Мендес, 65), Смолов, Д. Суарес.

Алавес: Роберто – Агиррегарибия, Лагуардия (Эли, 46), Магаллан, Хави Лопес – Саинс (Химо Наварро, 46), Фейса, Понс, Мендес (Риоха, 83) – Лукас (Паулиньо, 46), Хоселу (Берк, 59)..

Предупреждения: Йокушлу – Лукас.

Удаление: Агиррегарибия, 27.

Ранее Атлетико минимально переиграл Ваильядолид.