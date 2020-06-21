Десна - Заря: онлайн-трансляция матча 27-го тура УПЛ (Видео)

Смотреть онлайн видеотрансляцию матча 27-го тура чемпионата Украины Десна - Заря.

Сегодня, 21, июня, в Чернигове на стадионе им. Ю. Гагарина состоится единственный матч игрового дня 27-го тура УПЛ Десна - Заря.

Оба соперника в настоящий момент делят третью строчку и в случае победы получают шанс как минимум продолжить гонку за "Динамо" или даже догнать киевлян по набранным очкам. По ходу текущего сезона оппоненты обменялись двумя домашними победами. "Десна" в каждом поединке после карантина забивает минимум по два гола, а "Заря" пока чередует победы с поражениями.

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Напомним, сегодня должен был состояться еще один поединок, однако из-за вспышки коронавируса матч Карпаты - Олимпик был перенесен.