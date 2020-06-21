Основной форвард Вольфсбурга пропустит матч с Шахтером

Форвард Вольфсбурга Адмир Мехмеди не сыграет до конца сезона. Главный тренер команды Оливер Гласнер в интервью клубной пресс-службе подтвердил, что у игрока травма.

По информации местных СМИ, Мехмеди продолжает залечивать травму ахилла, из-за которой пропустил последних три матча своей команды.

По всей вероятности, швейцарец не поможет Вольфсбургу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера, который намечен на август.

В текущем сезоне форвард сыграл в 26 матчах за Волков, забив три мяча и отдав пять ассистов.

Вольфсбург в турнирной таблице Бундеслиги занимает шестое место. В последнем туре чемпионата Германии команда Гласнера сразится с Баварией 27 июня.

Ранее Шальке крупно уступил Вольфсбургу в предпоследнем туре Бундеслиги.