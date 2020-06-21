Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

1 Нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который на данный момент выступает в аренде в турецком клубе «Анкарагюджю», встречается с известной украинской теннисисткой Ольгой Янчук. 20 июня люксембургский футболист праздновал 25-летие, а его новая девушка опубликовала в сторис совместное фото.

2 «С днем рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя», – написала Янчук в инстаграме.

3 Отметим, что Родригеш не сумел проявить себя в столичном клубе из-за проблем с алкоголем. По крайне мере, об этом сообщил президент «Динамо» Игорь Суркис. За это люксембуржец был отправлен в аренду до конца сезона.

4 Ольга Янчук является ровесницей своего возлюбленного и на данный момент занимает место в седьмой сотне мирового рейтинга. Ее лучшим результатом было 213 место в рейтинге WTA, за карьеру она заработала более 140 тысяч долларов. Ранее ей приписывали романтические связи с Олександром Зинченком.

5 Добавим, что у Родригеша есть сын, которому почти два года.

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