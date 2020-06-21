Скачать
Воскресенье, 21.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скандал в UFC: боец отказался продолжать бой между раундами, а секундант не сдавался (Видео)
Скандал в UFC: боец отказался продолжать бой между раундами, а секундант не сдавался (Видео)
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
Непобедимый боксер, превзошедший рекорд Мейвезера, завершил карьеру
Непобедимый боксер, превзошедший рекорд Мейвезера, завершил карьеру
Заря обыграла Десну в битве за третье место УПЛ
Заря обыграла Десну в битве за третье место УПЛ

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)

Легионер Динамо встречается с известной украинской теннисисткой (Фото)
22:10 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм
Футболиста, права на которого принадлежат Динамо, пленила красотка из Киева.
  • 1

    Нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, который на данный момент выступает в аренде в турецком клубе «Анкарагюджю», встречается с известной украинской теннисисткой Ольгой Янчук.

    20 июня люксембургский футболист праздновал 25-летие, а его новая девушка опубликовала в сторис совместное фото.

  • 2

    «С днем рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя», – написала Янчук в инстаграме.

  • 3

    Отметим, что Родригеш не сумел проявить себя в столичном клубе из-за проблем с алкоголем. По крайне мере, об этом сообщил президент «Динамо» Игорь Суркис. За это люксембуржец был отправлен в аренду до конца сезона.

  • 4

    Ольга Янчук является ровесницей своего возлюбленного и на данный момент занимает место в седьмой сотне мирового рейтинга. Ее лучшим результатом было 213 место в рейтинге WTA, за карьеру она заработала более 140 тысяч долларов. Ранее ей приписывали романтические связи с Олександром Зинченком.

  • 5

    Добавим, что у Родригеша есть сын, которому почти два года.

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

Одна из самых красивых пар украинского футбола рассталась (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Жерсон Родригеш.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кертис Блейдс - Александр Волков (Видео боя)
02 Блэйдс установил рекорд UFC, избив россиянина Волкова
03 Милевский в стиле Крауча отличился за Динамо-Брест (Видео)
04 Клопп: Я не понимаю почему мы начали носить маски в закрытых помещениях
05 Рекордный дубль Левандовски - в обзоре матча Бавария - Фрайбург (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь