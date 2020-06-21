Заря обыграла Десну в битве за третье место УПЛ

Луганская Заря обыграла на выезде Десну в рамках матча 27-го тура чемпионата Украины.

В первом тайме луганчане отметились уже на шестой минуте — гол на счету Кочергина.

Во второй половине встречи подопечные Виктора Скрипника отметились еще одним забитым мячом. На 55-й минуте шикарный штрафной удался Богдану Михайличенко. В конце встречи Заря забила и третий мяч. Однако гол Громова был отменен после просмотра видеоповтора. Уже в компенсированное время Десна заработала пенальти и сумела отыграть один мяч: гол на счету Фаворова.

Заря вышла на третье место в турнирной таблице УПЛ, подвинув Десну на одну строчку вниз. Разрыв между командами составляет три пункта.

В следующем туре 27 июня луганчане сыграют против Шахтера. Команда Александра Рябоконя днем позже примет Динамо.

Десна - Заря — 1:2

Голы: Фаворов, 90+8 (пен.) — Кочергин, 6, Михайличенко, 55.Удаление: Чеберко, 90+7 (З).

Отметим, преданные болельщики Зари использовали кран, чтобы посмотреть матч практически с трибун.