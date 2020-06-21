Гендиректор "Шахтера" рассказал, где возможно пройдет матч с "Вольфсбургом"

Генеральный директор "Шахтера" заявил, что пока не известно, где пройдет игра с "Вольфсбургом".

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, где донецкий клуб проведет ответный матч 1/8 финала ЛЕ с «Вольфсбургом».

«На 100% это не известно, ждем информацию. Все движется к тому, что это будет Германия. Исходя из логики, по крайней мере.

По большому счету, если мы играем без болельщиков – это не имеет принципиального значения. Главное вовремя прилететь, подготовиться, отдохнуть и показать наш качественный футбол», – сказал Палкин.

Наопминем, форвард Вольфсбурга Адмир Мехмеди не сыграет до конца сезона. Главный тренер команды Оливер Гласнер в интервью клубной пресс-службе подтвердил, что у игрока травма