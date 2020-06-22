Ребров заявил, что не планирует уходить из Ференцвароша

Украинский специалист не намерен покидать венгерскую команду.

Сергей Ребров рассказал о своем отношении со стороны фанатов, а также о том, что не намерен покидать Ференцварош.

"У болельщиков Ференцвароша нет баннеров и кричалок обо мне. Я слабо знаю венгерский язык, но вижу отношение здешних людей. Мне нравится работать здесь, мотивация никуда не делась".

Также Ребров отреагировал на слухи, которые связывают его с турецким Фенербахче.

"Не знаю, почему меня все время куда-то "сватают". В последнее время появилось много лишней информации, невозможно читать. Так всегда: если ты успешен — к твоей персоне есть интерес, если проиграл пару матчей подряд — будь готов к другому отношению", — сказал Сергей Ребров в эфире программы ПроФутбол.

Ранее сообщалось, что Ребров завоевал седьмой трофей в тренерской карьере.