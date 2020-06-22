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Ребров заявил, что не планирует уходить из Ференцвароша

Ребров заявил, что не планирует уходить из Ференцвароша
03:38 Сегодня Телеграф football.ua
Украинский специалист не намерен покидать венгерскую команду.

Сергей Ребров рассказал о своем отношении со стороны фанатов, а также о том, что не намерен покидать Ференцварош. 

"У болельщиков Ференцвароша нет баннеров и кричалок обо мне. Я слабо знаю венгерский язык, но вижу отношение здешних людей. Мне нравится работать здесь, мотивация никуда не делась".

Также Ребров отреагировал на слухи, которые связывают его с турецким Фенербахче.

"Не знаю, почему меня все время куда-то "сватают". В последнее время появилось много лишней информации, невозможно читать. Так всегда: если ты успешен — к твоей персоне есть интерес, если проиграл пару матчей подряд — будь готов к другому отношению", — сказал Сергей Ребров в эфире программы ПроФутбол. 

Ранее сообщалось, что Ребров завоевал седьмой трофей в тренерской карьере

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Сергей Ребров, Новости футбола.

Автор:

Телеграф
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