Динамо едва обыграло Колос, благодаря VAR

В матче было назначено аж четыре пенальти.

В домашнем матче 27-го тура Favbet Лиги Динамо на НСК Олимпийский обыграло Колос со счетом 2:1.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва Колос мог повести в счете, но Андрей Богданов не реализовал пенальти. Удар полузащитника парировал Георгий Бущан.

На 64-й минуте право пробить пенальти получило Динамо. Виктор Цыганков с одиннадцатиметровой отметки был точен. В эпизоде с пенальти вторую желтую карточку получил защитник Колоса Кирилл Петров.

Спустя пять минут Колос отыгрался — пенальти уверенно реализовал Арни Вилхьялмссон. На 77-й минуте арбитр встречи Сергей Бойко поставил еще один пенальти в ворота гостей, но отменил свое решение после просмотра видеоповтора.

В концовке встречи Динамо все же удалось вырвать победу. Бойко с помощью арбитров VAR поставил очередной пенальти в матче. Карлос Де Пена был точен и принес киевлянам три очка.

Динамо набрало 55 очка и идет на втором месте Favbet Лиги. Колос замыкает верхнюю шестерку турнирной таблицы. Напомним, что вчера Шахтер досрочно стал чемпионом Украины.

Динамо — Колос 2:1

Голы: Цыганков, 64 (пен.), Де Пена, 87 (пен.) — Вильхамссон, 69 (пен.)

На 53-й минуте Андрей Богданов (Колос) не забил пенальти (вратарь).

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Андриевский (Дуэлунд, 58) — Цитаишвили (Цыганков, 46), Буяльский (Шапаренко, 88), Шепелев (Кадири, 74), Вербич — Русин (Де Пена, 57).

Колос: Волынец — Ефремов, Гавриш, Петров, Емец — Богданов, Милько — Ильин (Антюх, 83), Костышин (Вильхамссон, 62), Морозко (Парамонов, 84) — Лысенко (Кожушко, 72).

Предупреждения: Цитаишвили, Попов — Милько, Петров, Ефремов, Емец.

На 63-й минуте был удален Кирилл Петров (Колос) (повторное предупреждение).

На 63-й минуте был удален Кирилл Петров (Колос) (повторное предупреждение).

В следующем туре 28 июня Динамо на выезде сыграет с Десной, Колос 27 июня встретится с Александрией.